Раскрыты детали нового закона о присвоении воинских званий добровольцам СВО

С 10 октября добровольцы СВО могут получать воинские звания в упрощенном порядке
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

С 10 октября добровольцы специальной военной операции (СВО) на Украине смогут получать воинские звания в упрощенном порядке. Детали нового закона раскрыли в Госдуме.

Как следует из документа, россияне, пребывающие в запасе и исполняющие обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы России или войска национальной гвардии, с указанной даты смогут получать новые воинские звания без прохождения военных сборов.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов в июне 2025 года, а в сентябре — принят.

Ранее в Госдуме предложили наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе противовоздушной обороны, которые занимаются отражением атак Вооруженных сил Украины на российские регионы. Законопроект внесут на рассмотрение депутатов в ближайшее время.

