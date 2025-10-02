Россия
10:45, 2 октября 2025Россия

В России предложили наделить статусом ветерана СВО отражающих атаки на регионы военных

Елена Торубарова
В России захотели наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе противовоздушной обороны (ПВО), которые занимаются отражением атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, передает РИА Новости.

На сегодняшний день присвоение статуса ветерана или инвалида боевых действий предусмотрено для тех, кто заключил контракт с Минобороны или вступил в добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

При этом действующее законодательство не предполагает выплат и иных социальных гарантий для служащих в системе ПВО, которые занимаются отражением атак беспилотников, ракет и авиации ВСУ на российские регионы.

«Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше», — отметил один из авторов инициативы, депутат Дмитрий Гусев.

Ранее статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию граждан. Речь шла о военных волонтерах.

