Российский школьник ударил беременную учительницу

В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге ученик четвертого класса ударил беременную учительницу. Об этом сообщает Telegram-канал e1.ru.

Мальчик начал конфликтовать с другим ребенком на уроке физкультуры. Его попытались успокоить, затем учитель физкультуры отвел его к классному руководителю. Учительница старалась урегулировать ситуацию, однако ребенок ударил ее рукой по спине.

В администрации учебного заведения отметили, что никаких травм преподаватель не получила. Школьник после случившегося еще нахамил директору.

Ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга таксист избил подростка, шедшего в школу. У юноши были зафиксированы многочисленные ушибы.

    Все новости