Российский таксист избил шедшего в школу подростка

В Екатеринбурге таксист избил шедшего в школу подростка, у юноши ушибы

В Академическом районе Екатеринбурга таксист избил подростка, шедшего в школу. У юноши были зафиксированы многочисленные ушибы. Об этом рассказала порталу Е1.ru мать пострадавшего россиянина.

Несовершеннолетний пояснил родительнице, что опаздывал в учебное заведение, когда его настиг незнакомец. Мужчина безо всякой причины ударил его кулаком в челюсть и скрылся.

Мать школьника изучила записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что обидчик сына водитель такси. В день инцидента он припарковал машину во дворе недалеко от школы №19 и пешком пошел в сторону учебного заведения.

Другие жители Академического поделились, что юноша не единственный, кто пострадал от нападок неадекватного гражданина. До этого таксист атаковал двух учеников четвертого класса, а также грубо обращался с девочкой и другим подростком.

Взрослые обратились в полицию.

