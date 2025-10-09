Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 9 октября 2025Россия

Российский таксист избил шедшего в школу подростка

В Екатеринбурге таксист избил шедшего в школу подростка, у юноши ушибы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: E1.RU

В Академическом районе Екатеринбурга таксист избил подростка, шедшего в школу. У юноши были зафиксированы многочисленные ушибы. Об этом рассказала порталу Е1.ru мать пострадавшего россиянина.

Несовершеннолетний пояснил родительнице, что опаздывал в учебное заведение, когда его настиг незнакомец. Мужчина безо всякой причины ударил его кулаком в челюсть и скрылся.

Мать школьника изучила записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что обидчик сына водитель такси. В день инцидента он припарковал машину во дворе недалеко от школы №19 и пешком пошел в сторону учебного заведения.

Другие жители Академического поделились, что юноша не единственный, кто пострадал от нападок неадекватного гражданина. До этого таксист атаковал двух учеников четвертого класса, а также грубо обращался с девочкой и другим подростком.

Взрослые обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина со взрослым сыном избили 14-летнего школьника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу самолета AZAL

    Появилось видео с выбросившим дочь с четвертого этажа полураздетым россиянином

    Набиуллина назвала рост цен на бензин временным фактором

    Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости