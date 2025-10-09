Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

Под Томском военный получил 3 года за нападение с ножом на девушку из-за сережек

Томский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Кучкина к трем годам лишения свободы за то, что он затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Суд признал его виновным. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, напал на незнакомую женщину. Он схватил ее за шею, силой завел в квартиру, где повалил на диван, а потом применил насилие и два раза порезал ей шею кухонным ножом. Затем он надрезал левую ушную раковину женщины и забрал ее серьгу. Таким же образом он забрал и вторую серьгу из правого уха пострадавшей. В результате девушке был причинен легкий вред здоровью и материальный ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.

