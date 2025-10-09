Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 9 октября 2025Силовые структуры

Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

Под Томском военный получил 3 года за нападение с ножом на девушку из-за сережек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Томский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Кучкина к трем годам лишения свободы за то, что он затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Суд признал его виновным. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, напал на незнакомую женщину. Он схватил ее за шею, силой завел в квартиру, где повалил на диван, а потом применил насилие и два раза порезал ей шею кухонным ножом. Затем он надрезал левую ушную раковину женщины и забрал ее серьгу. Таким же образом он забрал и вторую серьгу из правого уха пострадавшей. В результате девушке был причинен легкий вред здоровью и материальный ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного, который сбежал со службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    В России детский омбудсмен призвала приравнять к экстремизму одно молодежное увлечение

    В одной стране решили арестовать активы Google в пользу России

    В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в выходные дни

    Россиянам пришлось 11 часов ждать вылета во Вьетнам из-за поломки самолета

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известный режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости