Щедрость маркетплейсов напугала российский бизнес

ВЦИОМ: Бизнесмены недовольны тем, что маркетплейсы снижают цены на их товары

В России больше 60 процентов продавцов сталкивались с тем, что маркетплейсы (за свой счет) выставляли скидки на их товары. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 49 процентов продавцов уверены, что такая щедрость маркетплейсов выглядит как потенциально серьезная угроза их бизнесу. В частности, те, кто реализует продукцию сразу на нескольких площадках, констатировали, что скидки за счет торговой платформы чреваты ослаблением интереса потребителей к другим каналам сбыта. По словам 65 процентов таких продавцов, из-за скидок они сталкивались с падением продаж на альтернативных площадках. В результате у 52 процентов падение выручки составило 15-50 процентов.

Каждый пятый торговец, использующий мультиканальные продажи, считает, что допустимый размер скидки за счет маркетплейса не должен превышать десяти процентов.

Об этой проблеме сообщалось еще в конце июля 2025 года. Тогда член общественного совета Федеральной антимонопольной службы Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с жалобой на слишком большие скидки на товары, которые выставляют маркетплейсы. Такую политику сочли не стремлением повысить доступность товаров для населения, а демпингом и попыткой ограничить конкуренцию.