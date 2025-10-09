Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 9 октября 2025Экономика

Щедрость маркетплейсов напугала российский бизнес

ВЦИОМ: Бизнесмены недовольны тем, что маркетплейсы снижают цены на их товары
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России больше 60 процентов продавцов сталкивались с тем, что маркетплейсы (за свой счет) выставляли скидки на их товары. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 49 процентов продавцов уверены, что такая щедрость маркетплейсов выглядит как потенциально серьезная угроза их бизнесу. В частности, те, кто реализует продукцию сразу на нескольких площадках, констатировали, что скидки за счет торговой платформы чреваты ослаблением интереса потребителей к другим каналам сбыта. По словам 65 процентов таких продавцов, из-за скидок они сталкивались с падением продаж на альтернативных площадках. В результате у 52 процентов падение выручки составило 15-50 процентов.

Каждый пятый торговец, использующий мультиканальные продажи, считает, что допустимый размер скидки за счет маркетплейса не должен превышать десяти процентов.

Об этой проблеме сообщалось еще в конце июля 2025 года. Тогда член общественного совета Федеральной антимонопольной службы Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с жалобой на слишком большие скидки на товары, которые выставляют маркетплейсы. Такую политику сочли не стремлением повысить доступность товаров для населения, а демпингом и попыткой ограничить конкуренцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости