18:26, 9 октября 2025

Седокова поблагодарила рэпера Macan за любовь

Анна Седокова похвалила ушедшего в армию рэпера Macan за уважение к женщинам
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Седокова высказалась о том, что многие современные исполнители в своих композициях проявляют неуважение к женщинам. Об этом она рассказала в шоу «УТРО.ТНТ».

Артистка призналась, что ей не нравятся современные музыканты, которые «не очень круто» обращаются с женщинами. По ее словам, еще недавно в рэпе преобладало уничижительное отношение к девушкам, как к объекту.

«Я ее там, я ее здесь. Думаю: "Господи, ну никак это у тебя не получится. Ты такой малыш, а и там, и здесь, и туда". Здорово, что все больше песен о любви. Спасибо Macan, который как раз эту любовь превозносит», — сообщила Анна.

Она также добавила, что ей нравится творчество Леонида Агутина и Григория Лепса.

Ранее музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов объяснил, почему певица Анна Седокова продолжает получать негативные комментарии после потери бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

