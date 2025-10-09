Сообщения об отключении карт Visa и Mastercard в России не подтвердились

Информация о том, что карты Visa и Mastercard полностью отключат в России из-за окончания срока действия сертификатов безопасности их чипов, не подтвердилась. Соответствующее сообщение с неверной интерпретацией заявления генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрия Дубынина распространил фейковый Telegram-канал «Операция Z», неоднократно публиковавший недостоверную информацию.

При этом Дубынин, говоря о сроках действия карт, сообщил, что в настоящее время НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы показать его Банку России.

Директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина сообщила, что Банк России продолжает диалог с банками по поэтапному выводу из обращения карт ушедших иностранных платежных систем Visa Inc. и Mastercard Inc., резких шагов принимать не будет. «Это действительно важный аспект, и здесь правильно не просто ограничить этот срок (работы Visa и Mastercard), а с тем, чтобы нам синхронизироваться с банками, как провести плавное замещение. То есть эта работа с 2022 года банками проводится по постепенному, поэтапному выводу карт ушедших платежных систем, и мы не планируем, еще раз повторюсь, предпринимать резкие движения», — подчеркнула она.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин заявил, что банковские карты с истекшим сроком действия сертификата безопасности по-прежнему защищены и не требуют срочного перевыпуска. По его словам, срок действия сертификата — один из множества элементов комплексной защиты, участники рынка обладают достаточными технологиями и опытом для обеспечения безопасности операций вне зависимости от срока действия сертификата.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».