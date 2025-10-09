Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:12, 9 октября 2025Мир

Трамп странно ответил на вопрос об Украине

Трамп на вопрос об Украине начал говорить об имидже США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп абсурдно ответил на вопрос об урегулировании кризиса на Украине. Интервью политик дал в эфире телеканала Fox News.

Говоря о разрешение украинского вопроса, хозяин Белого дома упомянул пошлины, без которых США были бы слабее. «Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — заявил Трамп.

Его ответ был посвящен положительному влиянию пошлин на импорт на образ страны. Лидер Америки добавил, что при предыдущих администрациях страна стала бы посмешищем. Об обстановке в украинском урегулировании президент напрямую так и не сказал.

Ранее лидер республиканцев спрогнозировал исход конфликта на Украине. По его словам, ситуацию удастся урегулировать мирным путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Великий день». Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

    Боец рассказал об использовании ВСУ дронов с самодельными боеприпасами

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Трамп странно ответил на вопрос об Украине

    С Собчак взыскали долги по коммунальным платежам

    Стало известно о десятках взрывов и пожарах в Одессе и области после ударов «Гераней»

    Волки-людоеды за считанные дни загрызли шесть человек. От них нет спасения даже днем, а сопротивление делает зверей еще злее

    Опровергнут популярный миф о сексе в счастливых парах

    Трамп назвал дату освобождения заложников ХАМАС

    Раскрыта причина «излишнего» внимания Макрона к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости