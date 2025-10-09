Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 9 октября 2025Мир

Трамп спрогнозировал исход конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине удастся урегулировать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Graeme Sloan / Consolidated News Photos / Global Look Press

Конфликт на Украине в конечном итоге получится урегулировать мирным путем. Такой исход спрогнозировал президент США Дональд Трамп.

«Думаю, мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией. Я думаю, что мы это урегулируем», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

До этого Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может оказаться сложнее, чем установление мира на Ближнем Востоке. «Мы хорошо ладим с [президентом России Владимиром] Путиным, но я очень разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко уладить», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину желания Трампа передать Украине Tomahawk

    В Норвегии объяснили связь между влиянием Кремля и успехами российских спортсменов

    Экс-адвоката Фейгина вновь объявили в розыск

    Шар из зеленого огня пронесся над крупным городом

    Привычный напиток оказался защитой от жировой болезни печени

    В России подвели итоги двухнедельной волны ударов по Украине

    Трамп спрогнозировал исход конфликта на Украине

    Сын боксера Артуро Гатти умер в 17 лет

    Подросток на багги сбил двух детей в Подмосковье

    Российский продюсер высказался о падении с крыши участника «голой вечеринки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости