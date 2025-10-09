Трамп высказался о переговорах России и Украины

Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер назвал конфликт ужасной войной. «Она хуже, чем любой конфликт со времен окончания Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там сделку, мы это сделаем. Много причин для них это сделать», — сказал глава Белого дома.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что это «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.