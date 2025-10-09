Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 9 октября 2025Мир

Трамп высказался о переговорах России и Украины

Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер назвал конфликт ужасной войной. «Она хуже, чем любой конфликт со времен окончания Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там сделку, мы это сделаем. Много причин для них это сделать», — сказал глава Белого дома.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что это «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Координатор подрыва «Северных потоков» раскрыл неизвестные подробности той операции. Что он рассказал о роли украинских спецслужб?

    Истребитель разбился в российском регионе

    В Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских «Гераней»

    В Раде раскритиковали заявление Сырского о контрнаступлении ВСУ

    Трамп высказался о Нобелевской премии Обамы

    Трамп заявил о покупке ледоколов у Финляндии

    Индонезия отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира

    В Раде заявили об ухудшении снабжения ВСУ

    Трамп предложил выкинуть из НАТО одну европейскую страну

    Трамп заявил о намерении усилить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости