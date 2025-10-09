Трех обвиняемых в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево объявили в розыск

Три фигуранта уголовного дела о хищениях и вымогательствах денег у участников специальной военной операции (СВО) в столичном аэропорту Шереметьево объявлены в международный розыск. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным следствия, их обвиняют в участии в организованном преступном сообществе, хищениях и вымогательстве. Всех троих заочно осудили. По делу уже арестованы 29 человек членов ОПГ из числа пассажиров, таксистов и сотрудников полиции.

Возвращавшихся из СВО бойцов присматривали полицейские и пассажиры, которые передавали информацию о них таксистам. Те в свою очередь подвозили бойцов до указанного ими места, завышали многократно сумму проезда, вымогали крупные суммы денег, отнимали банковские карты. Позже полицейские согласно схеме отказывали потерпевшим в возбуждении уголовного дела.

Примечательно, что предполагаемый организатор похищавшей деньги у бойцов СВО группировки бизнесмен Алексей Кабочкин после ареста попросился на фронт.