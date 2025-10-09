Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 9 октября 2025Экономика

В России предупредили о новом падении числа грузоперевозчиков

«Ведомости»: Каждый шестой грузоперевозчик в России уйдет с рынка до конца года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

К концу года российский рынок грузоперевозок может покинуть каждый шестой из оставшихся участников, причем с начала года их количество уже сократилось на 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные управляющего партнера M.A.Research Людмилы Симоновой пишут «Ведомости».

Компании прекращают деятельность в связи с убыточностью бизнеса, к которой приводят низкие тарифные ставки, а также резкий рост расходов на топливо, лизинг и зарплаты.

По оценке эксперта, снижение числа перевозчиков позволит увеличить стоимость услуги на 15-20 процентов к уровню первого полугодия и охладит отток с рынка. С начала октября, указал финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский, ставки уже выросли на 13 процентов в месячном выражении, до 75 рублей за километр.

Дальнейший рост тарифов участники рынка связывают с сокращением доступного автопарка. В первом полугодии 2025 года в финансовый лизинг перевозчики взяли 11,9 тысячи грузовых автомобилей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. В те же сроки бизнес вернул лизинговым компаниям 42 тысячи грузовиков. Что касается продаж седельных тягачей, то они, по данным «Автостата», в первые девять месяцев года сократились более чем в три раза.

Совокупная выручка компаний отрасли, как говорится в совместном обзоре ПЭК и M.A.Research, в текущем году вырастет на один процент, до 2,63 триллиона рублей, что меньше инфляции. При этом для достижения даже такого уровня нужны хорошие результаты в четвертом квартале, потому что в первом полугодии выручка падала на пять процентов.

Ранее заместитель директора ПЭК Вадим Филатов рассказал, что российские перевозчики сталкиваются с агрессивной политикой китайских конкурентов. Последние вытесняют отечественные компании за счет более выгодных условий (низкие ставки по кредитам в Китае и дешевая техника), а также игнорирования требований, которые обязательны для российских участников рынка. В первую очередь негативная тенденция касается перевозки товаров между Россией и Китаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости