В России предупредили о новом падении числа грузоперевозчиков

«Ведомости»: Каждый шестой грузоперевозчик в России уйдет с рынка до конца года

К концу года российский рынок грузоперевозок может покинуть каждый шестой из оставшихся участников, причем с начала года их количество уже сократилось на 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные управляющего партнера M.A.Research Людмилы Симоновой пишут «Ведомости».

Компании прекращают деятельность в связи с убыточностью бизнеса, к которой приводят низкие тарифные ставки, а также резкий рост расходов на топливо, лизинг и зарплаты.

По оценке эксперта, снижение числа перевозчиков позволит увеличить стоимость услуги на 15-20 процентов к уровню первого полугодия и охладит отток с рынка. С начала октября, указал финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский, ставки уже выросли на 13 процентов в месячном выражении, до 75 рублей за километр.

Дальнейший рост тарифов участники рынка связывают с сокращением доступного автопарка. В первом полугодии 2025 года в финансовый лизинг перевозчики взяли 11,9 тысячи грузовых автомобилей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. В те же сроки бизнес вернул лизинговым компаниям 42 тысячи грузовиков. Что касается продаж седельных тягачей, то они, по данным «Автостата», в первые девять месяцев года сократились более чем в три раза.

Совокупная выручка компаний отрасли, как говорится в совместном обзоре ПЭК и M.A.Research, в текущем году вырастет на один процент, до 2,63 триллиона рублей, что меньше инфляции. При этом для достижения даже такого уровня нужны хорошие результаты в четвертом квартале, потому что в первом полугодии выручка падала на пять процентов.

Ранее заместитель директора ПЭК Вадим Филатов рассказал, что российские перевозчики сталкиваются с агрессивной политикой китайских конкурентов. Последние вытесняют отечественные компании за счет более выгодных условий (низкие ставки по кредитам в Китае и дешевая техника), а также игнорирования требований, которые обязательны для российских участников рынка. В первую очередь негативная тенденция касается перевозки товаров между Россией и Китаем.