Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 9 октября 2025Ценности

В Госдуме высказались о внедрении кокошника в школьную форму

Депутат Госдумы Горячева: Не стоит внедрять кокошник в школьную форму
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Госдумы Ксения Горячева высказалась о предложении внедрить кокошник в школьную форму. Детали разговора с ней публикует Shot.

По словам чиновницы, в коллекции которой 30 кокошников из разных мест России, традиционный головной убор не стоит вводить в школьную форму. «Пусть это будет по любви, чтобы головной убор не потерял своего очарования», — заявила она.

Ранее стало известно, что россиянки принялись скупать кокошники после одобрения данного аксессуара президентом России Владимиром Путиным. После высказываний президента о тренде на русские народные наряды количество заказов кокошников резко возросло. Так, у одного продавца маркетплейса за вечер прибавилось 60 заявок на упомянутый аксессуар. В топе — красные кокошники-ободки на современный лад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ подорвали аммиакопровод. Зачем им это было нужно и что известно о последствиях?

    «Знатоку российской кухни» избрали меру пресечения в Москве

    В Подмосковье начался сезон сбора трюфеля

    Врач предложил улучшающую психическое состояние диету

    Европейскую страну уличили в опасном для всей планеты действии

    Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усугублением кризиса

    Развитие отношений с Азербайджаном после встречи Путина и Алиева оценили

    В США назвали ключевой фактор в прекращении конфликта на Украине

    В Кремле рассказали об острых проблемах в разговоре Путина и Алиева

    Уехавший из России в Израиль комик назвал заставившее его ощутить себя евреем событие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости