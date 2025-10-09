Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 9 октября 2025Россия

В России отреагировали на планы НАТО разрешить сбивать воздушные цели из России

Депутат Колесник: Члены НАТО, разрешая сбивать российские цели, пугают сами себя
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетНаселение России:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Обсуждая возможность сбивать воздушные цели из России, члены НАТО пугают сами себя. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Члены Североатлантического альянса пугают самих себя, когда готовятся сбивать российские цели, которые якобы могут залетать на территорию НАТО. Они сами себе придумывают какие-то опасности, чтобы пугать свое население», — сказал депутат.

По мнению парламентария, подобные предложения не усилят напряженность между блоком и Россией, так как они имеют право делать все, что хотят над своей собственной территорией. Однако, добавил он, некоторую озабоченность вызывает то, что НАТО может нанести удар по российским целям не только над своей территорией.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники писала, что НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства. По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости