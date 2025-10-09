Россия
19:25, 9 октября 2025Россия

В российском городе автомобиль протаранил остановку с людьми

В Новосибирске автомобиль протаранил остановку со взрослыми и ребенком
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске автомобиль протаранил остановку, где находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Машина каршеринга Volkswagen Polo на большой скорости влетела в остановку «Октябрьский универмаг», после чего зацепила киоск. В результате ДТП пострадали семь человек, на месте работает скорая помощь.

По словам очевидца, среди пострадавших есть ребенок. Также известно о нескольких взрослых, стоявших там в ожидании транспорта.

Ранее в центре Хабаровска из-за голубя произошло массовое ДТП с пятью автомобилями и одним пострадавшим. На кадрах видно, как ехавший по дороге кроссовер Nissan Pathfinder резко сворачивает вправо, перелетая через бордюр и врезаясь в столб.

