Момент массового ДТП из-за голубя в центре российского города сняли на видео

В Хабаровске из-за голубя произошло массовое ДТП c пятью машинами

В центре Хабаровска из-за голубя произошло массовое ДТП с пятью автомобилями и одним пострадавшим. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно, как ехавший по дороге кроссовер Nissan Pathfinder резко сворачивает вправо, перелетая через бордюр и врезаясь в столб.

Как выяснил канал, водитель иномарки пытался объехать внезапно вылетевшего перед ним голубя. В результате повреждения получили пять машин. Известно об одном пострадавшем, у которого диагностировали перелом ноги. Сама птица, по информации журналистов, осталась цела.

