Момент массового ДТП из-за голубя в центре российского города сняли на видео

В Хабаровске из-за голубя произошло массовое ДТП c пятью машинами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В центре Хабаровска из-за голубя произошло массовое ДТП с пятью автомобилями и одним пострадавшим. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно, как ехавший по дороге кроссовер Nissan Pathfinder резко сворачивает вправо, перелетая через бордюр и врезаясь в столб.

Как выяснил канал, водитель иномарки пытался объехать внезапно вылетевшего перед ним голубя. В результате повреждения получили пять машин. Известно об одном пострадавшем, у которого диагностировали перелом ноги. Сама птица, по информации журналистов, осталась цела.

Ранее в Приморском крае шершень спровоцировал ДТП, в котором пострадал водитель грузовика. Как стало известно, насекомое ужалило мужчину, что привело к аллергической реакции в виде отека Квинке. Пострадавшего спасла прибывшая на место фельдшер, которая купировала приступ.

