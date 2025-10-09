Силовые структуры
11:24, 9 октября 2025Силовые структуры

Россиянка повлияла на приговор порнографа

В Петербурге жертва порнографа простила его, и он получил 3 года условно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге жертва порнографа Бронислава Романчука повлияла на вынесенный ему приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвинялся по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). На заседании свою вину он признал. Однако суд прекратил уголовное дело по первой статье, потому что потерпевшая простила фигуранта — от нее поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, потому что он возместил причиненный ей вред в полном объеме и претензий она не имеет. В результате Приморский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком четыре месяца.

Как установил суд, в период с 2016 по 2024 год, не имея согласия жертвы, Романчук сфотографировал ее и снял на видео в обнаженном виде на свой мобильный телефон не менее 21 раза. Так, 25 декабря 2024 года он отправил получившиеся фото и видео в групповой чат, аудитория которого состояла из не менее 14 777 человек.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полицейские накрыли вебкам-студию.

