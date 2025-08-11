Российские полицейские нашли эротические костюмы в вебкам-студии

МВД: В Башкирии полицейские накрыли вебкам-студию

В Башкирии полицейские накрыли вебкам-студию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, сотрудники задержали 30-летнего организатора студии, моделей, оператора и помощника. Во время обысков в квартирах, арендованных для съемки откровенных видео, полицейские нашли эротические костюмы, интимные предметы, камеры, световое оборудование, компьютеры и роутеры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ.

