12:35, 11 августа 2025Силовые структуры

Российские полицейские нашли эротические костюмы в вебкам-студии

МВД: В Башкирии полицейские накрыли вебкам-студию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Samio20 / Shutterstock / Fotodom

В Башкирии полицейские накрыли вебкам-студию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, сотрудники задержали 30-летнего организатора студии, моделей, оператора и помощника. Во время обысков в квартирах, арендованных для съемки откровенных видео, полицейские нашли эротические костюмы, интимные предметы, камеры, световое оборудование, компьютеры и роутеры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Свердловской области перед судом предстанет учитель информатики из Тугулыма по обвинению в изнасиловании и съемке порно с сиротами из детского дома.

