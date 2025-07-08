Российский учитель 10 лет усыновлял сирот из детдома и снимал с ними порно

В Свердловской области учитель 10 лет брал под опеку детей и снимал их в порно

В Свердловской области перед судом предстанет учитель информатики из Тугулыма по обвинению в изнасиловании и съемке порно с сиротами из детского дома. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, мужчина десять лет подряд брал детей под опеку, вступал с ними в сексуальную связь и снимал порно. Ему вменяются статьи о развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних, а также изготовлении и вовлечении несовершеннолетних в создание порнографии. Потерпевшими признаны восемь детей, однако их число может достигать 30.

Преступление педагога вскрылось после того, как о его действиях рассказала жена одного из приемных сыновей. Следователи провели обыски у мужчины и нашли на его компьютере фото и видео с сиротами.

Ранее сообщалось, что коуча по маркетингу из Москвы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика.