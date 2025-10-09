В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня

Ynet: Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Режим прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС вступил в силу. Об этом сообщает портал Ynet.

«С этих выходных ХАМАС вернет себе контроль над большей частью территории сектора Газа», — приводит портал слова военных.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет постепенный вывод войск из сектора Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части мирного плана, предложенного главой Белого дома.

По словам Трампа, после подписания соглашения по сектору Газа ожидается скорое освобождение всех заложников.