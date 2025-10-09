Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 9 октября 2025Мир

В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня

Ynet: Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Режим прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС вступил в силу. Об этом сообщает портал Ynet.

«С этих выходных ХАМАС вернет себе контроль над большей частью территории сектора Газа», — приводит портал слова военных.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет постепенный вывод войск из сектора Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части мирного плана, предложенного главой Белого дома.

По словам Трампа, после подписания соглашения по сектору Газа ожидается скорое освобождение всех заложников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Россиянам пришлось 11 часов ждать вылета во Вьетнам из-за поломки самолета

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости