Верховный суд вынес решение по 12-летнему приговору жене российского инженера

Верховный суд оставил без изменений приговор экс-сотруднице «Уралвагонзавода»

Высшая судебная коллегия Верховного суда (ВС) России оставила в силе приговор бывшей сотруднице «Уралвагонзавода» Виктории Мухаметовой, которую признали виновной в государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Оснований для смягчения не нашли, а потому срок наказания в виде 12 лет и шести месяцев колонии общего режима оставили без изменений.

Мухаметову осудили 11 октября 2024 года. Установлено, что вместе с мужем — бывшим инженером предприятия Данилой Мухаметовым — она продала чертежи военно-технического характера украинской разведке за 100 тысяч рублей. На допросе пара заявила, что планировала потратить полученные деньги на жизнь.

Супруга также признали виновным в преступлении по статье о госизмене. Он получил 16-летний срок.