Звезда шансона попал в реанимацию

Легенда шансона Ефрем Амирамов попал в реанимацию с сепсисом
Андрей Шеньшаков

Фото: Жигайлов Алексей / ТАСС

Исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов попал в реанимацию с сепсисом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, сейчас врачи борются за жизнь известного исполнителя шансона. Сейчас артист в больнице Нальчика, ему установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость. Представитель Амирамова сообщил журналистам, что все очень плохо, родные молятся за его здоровье.

Известно, что в 2022 году Ефрем перенес два инфаркта и инсульт, после чего отправился в Израиль на реабилитацию. Три недели назад он дал концерт в родном городе после долгой паузы.

Ранее стало известно, что певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что попал в больницу из-за шоколадной пасты.

