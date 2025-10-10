Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:35, 10 октября 2025Экономика

Артемий Лебедев высказал недовольство Новосибирском

Блогер Лебедев: При застройке Новосибирска не думали о красоте
Мария Черкасова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев на встрече с жителями Новосибирска высказал недовольство этим городом. Фрагмент выступления публикует Telegram-канал Mash Siberia.

«Новосибирск я всегда привожу как пример недогорода», — сказал дизайнер. По его словам, при проектировании города не думали о красоте — на решение о том, где возвести тот или иной дом, например, могло влиять удобство подключения к теплоцентрали (ТЭЦ), предположил Лебедев.

В комментариях к посту некоторые пользователи согласились со словами дизайнера, другие были возмущены.

Ранее Лебедев назвал условие, при котором он готов будет поехать в США. По его словам, на это он мог бы пойти, если бы ему предложили зарплату, в десять раз превышающую его заработки в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

    Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

    Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления

    Олимпийский чемпион заявил о боящихся российских спортсменов норвежцах

    Врачи достали из промежности российской школьницы мячик после эксперимента

    Евросоюз захотел ужесточить визовую политику

    «Газпром» заполнил газом все имеющиеся в стране хранилища

    Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару

    Артемий Лебедев высказал недовольство Новосибирском

    Россиянам раскрыли неожиданную пользу яблок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости