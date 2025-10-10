Артемий Лебедев высказал недовольство Новосибирском

Блогер Лебедев: При застройке Новосибирска не думали о красоте

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев на встрече с жителями Новосибирска высказал недовольство этим городом. Фрагмент выступления публикует Telegram-канал Mash Siberia.

«Новосибирск я всегда привожу как пример недогорода», — сказал дизайнер. По его словам, при проектировании города не думали о красоте — на решение о том, где возвести тот или иной дом, например, могло влиять удобство подключения к теплоцентрали (ТЭЦ), предположил Лебедев.

В комментариях к посту некоторые пользователи согласились со словами дизайнера, другие были возмущены.

