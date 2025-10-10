Четверо мошенников отправляли россиян на СВО

МВД задержало 4 мужчин за аферу с контрактами о службе на СВО, ущерб ₽80 млн

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли масштабную аферу по отправке мужчин на службу в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны четверо подозреваемых, один из них петербуржец, остальные приезжие из Псковской области. В МВД предоставили оперативное видео с ними.

На кадрах видны силовики, изучающие документы. Они провели обыски на рабочих местах задержанных. Спецназ пришел за подозреваемыми домой.

По данным МВД, они воспользовались связями в военных комиссариатах и находили тех, кто получил отказ в заключении контракта с Минобороны по состоянию здоровья. Обещая им помощь с поступлением на военную службу и отправкой на СВО, новобранцев оформляли по фиктивным документам на пунктах отбора Санкт-Петербурга. После этого мошенники забирали у них банковские карты, на которые поступали социальные выплаты.

Ущерб от действий мошенников оценивается в 80 миллионов рублей. От криминального бизнеса пострадали 40 участников СВО. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось об аресте фигурантов уголовного дела, которые обманывали бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.