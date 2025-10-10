Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 10 октября 2025Силовые структуры

Четверо мошенников отправляли россиян на СВО

МВД задержало 4 мужчин за аферу с контрактами о службе на СВО, ущерб ₽80 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли масштабную аферу по отправке мужчин на службу в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны четверо подозреваемых, один из них петербуржец, остальные приезжие из Псковской области. В МВД предоставили оперативное видео с ними.

На кадрах видны силовики, изучающие документы. Они провели обыски на рабочих местах задержанных. Спецназ пришел за подозреваемыми домой.

По данным МВД, они воспользовались связями в военных комиссариатах и находили тех, кто получил отказ в заключении контракта с Минобороны по состоянию здоровья. Обещая им помощь с поступлением на военную службу и отправкой на СВО, новобранцев оформляли по фиктивным документам на пунктах отбора Санкт-Петербурга. После этого мошенники забирали у них банковские карты, на которые поступали социальные выплаты.

Ущерб от действий мошенников оценивается в 80 миллионов рублей. От криминального бизнеса пострадали 40 участников СВО. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось об аресте фигурантов уголовного дела, которые обманывали бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

    Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

    В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

    В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

    Стала известна дата отправки Macan в армию

    Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров

    Раскрыт источник дохода экс-судьи Верховного суда России Момотова

    Венгрия призвала всех запомнить один важный урок

    Названы благоприятные последствия студеной зимы

    Седокова вышла в свет с новым мужчиной после трагедии с Тиммой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости