Депутат Рады назвал бессмысленными призывы устроить блэкаут в России

Депутат Рады Бужанский счел бессмысленной идею устроить блэкаут в России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский счел бессмысленными призывы устроить блэкаут в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Опять пошли духоподъемные посты — все, надо вырубить свет Москве, уж мы-то сейчас!!! К чему это?» — написал нардеп.

По его словам, если ВС России, которые обладают гораздо большими возможностями в нанесении ударов по энергетике, до сих пор не удалось создать блэкаут на Украине, то ВСУ однозначно не смогут достичь этого в отношении России.

Вооруженные силы России в ночь на 10 октября выпустили по Украине около 30 баллистических ракет «Искандер». Были атакованы цели в Криворожском районе, Каменске, Кременчуге и Днепропетровске.

