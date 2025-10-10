Мир
Фон дер Ляйен дали шесть месяцев на исправление своих ошибок

Politico: Фон дер Ляйен дали шесть месяцев на выполнение своих обещаний
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Социалисты и демократы усилили требования к председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и дали ей шесть месяцев на выполнение своих обещаний. Об этом сообщает Politico.

«Урсула фон дер Ляйен легко одержала победу над своими критиками, но ее отношения с Европейским парламентом уже никогда не будут прежними», — говорится в материале.

Как отмечает издание, решения фон дер Ляйен на посту главы ЕК не только нанесли урон ее имиджу, но и дали ее союзникам из социалистов и либералов прекрасную возможность высказать недовольство, показав Европе, что Брюссель не застрахован от политической нестабильности, охватившей континент.

Немецкий депутат Рене Репаси заявил, что у фон дер Ляйен есть шесть месяцев на выполнение своих обещаний группе, в противном случае она может выдвинуть собственную резолюцию недоверия. «Фон дер Ляйен должна добиться успеха», — заключил он.

Ранее Европарламент отклонил обе резолюции о недоверии фон дер Ляйен. Уточняется, что против отставки нынешней главы Еврокомиссии выступило большинство евродепутатов.

