Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 9 октября 2025Мир

Стали известны итоги голосования о недоверии фон дер Ляйен

Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе Еврокомиссии фон дер Ляйен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Европарламент отклонил обе резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Первый вотум недоверия главе ЕК, внесенный фракцией «Патриоты за Европу», поддержали 179 депутатов, а второй, предложенный фракцией «Левые», — 133 парламентария. Против выступили 378 и 383 депутата соответственно.

Ранее фон дер Ляйен обратилась к европарламентариям с просьбой проголосовать против ее отстранения от должности. Глава ЕК подчеркнула, что Европа находится в «периоде максимальной неопределенности и взрывоопасной нестабильности», и призвала депутатов продемонстрировать миру «сигнал единства».

Фон дер Ляйен также обвинила депутатов ЕП, которые собираются проголосовать за вотум недоверия Еврокомиссии, в поддержке России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости