Стали известны итоги голосования о недоверии фон дер Ляйен

Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе Еврокомиссии фон дер Ляйен

Европарламент отклонил обе резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Первый вотум недоверия главе ЕК, внесенный фракцией «Патриоты за Европу», поддержали 179 депутатов, а второй, предложенный фракцией «Левые», — 133 парламентария. Против выступили 378 и 383 депутата соответственно.

Ранее фон дер Ляйен обратилась к европарламентариям с просьбой проголосовать против ее отстранения от должности. Глава ЕК подчеркнула, что Европа находится в «периоде максимальной неопределенности и взрывоопасной нестабильности», и призвала депутатов продемонстрировать миру «сигнал единства».

Фон дер Ляйен также обвинила депутатов ЕП, которые собираются проголосовать за вотум недоверия Еврокомиссии, в поддержке России.