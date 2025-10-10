Силовые структуры
06:46, 10 октября 2025Силовые структуры

Гендиректора «Монолитхолдинга» Абасова задержали

Гендиректора «Монолитхолдинга» задержали по подозрению в неуплате налогов
Юлия Мискевич
Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Гендиректора «Монолитхолдинга» Разима Абасова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Уточняется, что его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 260 миллионов рублей.

По версии следствия, Абасов в течение нескольких лет заключал липовые договоры о стране с внешними организациями. В этом году вместе с партнером он по поддельным документам совершил перевод между организациями на 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее лишенного российского гражданства блогера Субхана Мамедова, известного как Субо, объявили в международный розыск. По данным следствия, Мамедов подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Обвинение предъявлено и помогавшим Субо отцу и брату.

