Гендиректора «Монолитхолдинга» Абасова задержали

Гендиректора «Монолитхолдинга» задержали по подозрению в неуплате налогов

Гендиректора «Монолитхолдинга» Разима Абасова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Уточняется, что его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 260 миллионов рублей.

По версии следствия, Абасов в течение нескольких лет заключал липовые договоры о стране с внешними организациями. В этом году вместе с партнером он по поддельным документам совершил перевод между организациями на 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее лишенного российского гражданства блогера Субхана Мамедова, известного как Субо, объявили в международный розыск. По данным следствия, Мамедов подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Обвинение предъявлено и помогавшим Субо отцу и брату.