23:14, 10 октября 2025Мир

ХАМАС отверг идею иностранного контроля над сектором Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Радикальное палестинское движение ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины отвергли идею иностранного контроля над сектором Газа, передает ТАСС.

В совместном заявлении они подчеркнули, что управление анклавом и деятельность институтов на его территории является внутренним делом палестинцев, которое должно определяться совместно их национальными силами.

Радикальные движения выразили готовность воспользоваться международным участием и помощью арабских стран в вопросах восстановления, реконструкции и развития сектора.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу с 12:00 по местному времени (совпадает с московским) 10 октября.

Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов.

