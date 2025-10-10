Мир
04:32, 10 октября 2025Мир

Ким Чен Ын пообещал сделать Северную Корею социалистическим раем

Ким Чен Ын заявил, что вместе с народом сделает КНДР социалистическим раем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Председатель КНДР Ким Чен Ын на торжественном собрании в честь 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) рассказал, что будет вести страну вперед, сохраняя единую волю с народом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятие состоялось 9 октября на стадионе «1 мая» в Пхеньяне. В собрании приняли участие партийные и государственные деятели, военнослужащие, зарубежные делегации из дружественных стран.

Когда Ким Чен Ын вышел на трибуну под звуки марша, в небе над столицей вспыхнули фейерверки. Позже на арене состоялась церемония поднятия государственного флага Северной Кореи и флага ТПК. Политик выступил с речью.

«С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем», — пообещал он.

Кроме того, в своей речи лидер КНДР отметил, что основой всех побед партии на протяжении восьмидесятилетней истории является народ, его доверие и верность.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын принял участие в концерте российских артистов, состоявшемся в Пхеньяне. Также политик выразил им личную благодарность. Певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), судя по снимкам, Ким Чен Ын приобнял.

Прошедшим летом SHAMAN побывал в столице КНДР в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

