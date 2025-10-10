Культура
04:13, 10 октября 2025Культура

Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN после концерта в Пхеньяне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ярослав Дронов

Ярослав Дронов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в концерте российских артистов, состоявшемся в Пхеньяне, а также выразил им личную благодарностью. Об этом сообщает ЦТАК.

Уточняется, что политик поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства. Певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), судя по снимкам, Ким Чен Ын приобнял.

Кроме того, на сцене театра «Мансудэ» выступили артисты балетной труппы Аллы Духовой «Тодес», коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, а также Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации.

В августе SHAMAN прибыл в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

