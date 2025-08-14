Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:52, 14 августа 2025Культура

Певец Shaman прилетел в Северную Корею

Shaman приехал в Северную Корею в составе делегации России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский певец Shaman прибыл в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом пишет ЦТАК .

Подчеркивается, что делегацию российского Минкульта возглавляет замминистра культуры Андрей Малышев. Туда в неевходят ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Россиян в Пхеньяне встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

В начале августа Shaman посетил комплекс Новый Херсонес в Крыму. В частности, певец прошел по территории археологического парка и познакомился с историей Свято-Владимирского собора, который, по словам Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя), произвел на него впечатление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

    Турист описал отношение сальвадорцев к россиянам словами «радуются, что ты не американец»

    Экс-разведчик США заявил о готовности Запада признать Крым российским

    Курс биткоина обновил исторический максимум

    Экс-разведчик США заявил о завершении расширения НАТО на восток

    Российского гида осудили за гибель девяти человек

    Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки украинских БПЛА сняли на видео

    Жители Донбасса пожаловались на жесткий дефицит воды

    В России раскрыли наиболее важные сферы для снятия санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости