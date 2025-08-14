Shaman приехал в Северную Корею в составе делегации России

Российский певец Shaman прибыл в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом пишет ЦТАК .

Подчеркивается, что делегацию российского Минкульта возглавляет замминистра культуры Андрей Малышев. Туда в неевходят ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Россиян в Пхеньяне встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

В начале августа Shaman посетил комплекс Новый Херсонес в Крыму. В частности, певец прошел по территории археологического парка и познакомился с историей Свято-Владимирского собора, который, по словам Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя), произвел на него впечатление.