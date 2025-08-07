Культура
14:08, 7 августа 2025Культура

SHAMAN высказался об одном месте в России словами «я бы здесь жить остался»

SHAMAN заявил, что остался бы жить в Новом Херсонесе
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, посетил комплекс Новый Херсонес в Крыму. Экскурсию по духовному и культурному центру ему провел отец Антоний Камальдинов, пишет Пятый канал.

Артист прошел по территории археологического парка и познакомился с историей Свято-Владимирского собора, который, по словам Дронова, произвел на него впечатление.

«Здесь повсюду запах ладана. Это, конечно же, для меня большое удовольствие — приехать вот в эту гавань, потому что я как человек кочевой, гастрольный, который сегодня здесь, а завтра там», — поделился переживаниями музыкант.

Я бы здесь, наверное, и жить остался

SHAMANРоссийский певец

Дронов добавил, что такое место мало просто посетить, его нужно еще и прочувствовать. Также он поставил свечу и помолился у сохранившихся остатков храма VI века в Корсуни.

Ранее Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, поделился своей главной мечтой. Заслуженный артист России уточнил, что осуществить желаемое в краткие сроки не получится.

    Все новости