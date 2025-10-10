Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:47, 10 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко призвал не допустить втягивания СНГ в опаснейшие авантюры

Лукашенко: Нельзя допустить втягивания СНГ в опаснейшие авантюры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для человечества авантюры. Его слова передает БелТА.

«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — рассказал Лукашенко.

По его словам, абсолютным приоритетом должно быть обеспечение безопасности и мира на пространстве всего Содружества Независимых Государств.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Он заявил, что республика всегда рада принимать гостей и пожелал прибывшим политикам «продуктивных дискуссий и конструктивных решений».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

    Российские войска прорвались в ключевой для обороны ВСУ город на Донбассе

    Агрессивный мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу

    В России заподозрили накрутки в голосовании за Грозный-Сити на купюрах

    Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

    В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

    В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

    Стала известна дата отправки Macan в армию

    Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров

    Раскрыт источник дохода экс-судьи Верховного суда России Момотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости