Лукашенко призвал не допустить втягивания СНГ в опаснейшие авантюры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для человечества авантюры. Его слова передает БелТА.

«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — рассказал Лукашенко.

По его словам, абсолютным приоритетом должно быть обеспечение безопасности и мира на пространстве всего Содружества Независимых Государств.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Он заявил, что республика всегда рада принимать гостей и пожелал прибывшим политикам «продуктивных дискуссий и конструктивных решений».