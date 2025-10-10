Бывший СССР
Лукашенко высказался о восстановлении Советского Союза

Лукашенко заявил о невозможности восстановления Советского Союза
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности восстановления Советского Союза. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — заявил Лукашенко на саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.

Ранее Лукашенко заявил, что нельзя допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для человечества авантюры. По его словам, абсолютным приоритетом должно быть обеспечение безопасности и мира на пространстве всего СНГ.

