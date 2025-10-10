Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 10 октября 2025Мир

Макрона призвали делиться

Бывший премьер Франции Атталь призвал Макрона делиться властью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eliot Blondet / Pool / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит делиться властью. Такой совет французскому лидеру дал бывший премьер-министр и лидер партии «Возрождение» Габриель Атталь в эфире телеканала France 2.

«Нужно делиться властью и не создавать видимость упорного желания держать все под контролем», — сказал он.

По словам экс-главы французского парламента, прежде чем объявить имя нового главы кабмина, нужно, чтобы политические партии договорились между собой, иначе Францию ждет отставка очередного премьер-министра.

Ранее стало известно, что Макрон назовет имя нового премьер-министра страны к вечеру 10 октября. В случае, если новому премьеру не удастся сформировать кабинет, Макрону придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного главу кабмина, либо уйти в отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии мира

    В Госдуме отреагировали на призыв Европарламента сбивать российские самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости