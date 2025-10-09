Мир
08:44, 9 октября 2025Мир

Названа дата объявления Макроном нового премьера Франции

Bloomberg: Макрон назовет имя нового премьер-министра Франции 10 октября
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового премьер-министра страны к вечеру 10 октября. Об этом сообщил уходящий со своего поста премьер Себастьян Лекорню, передает Bloomberg.

«Возможности для компромисса в парламенте есть. Абсолютное большинство в Национальной ассамблее выступает против нового роспуска», — рассказал Лекорню, которому Макрон поручил достичь соглашения с политическими группами для формирования нового кабинета министров.

Если новый премьер-министр не сможет сформировать кабинет, французскому лидеру придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного премьер-министра, либо уйти в отставку — ранее он эту возможность отвергал.

6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку со своего поста спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной такого решения стала резкая критика анонсированного им нового состава правительства, в частности, правыми партиями.

