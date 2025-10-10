Ценности
16:19, 10 октября 2025

Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

Актриса Николь Кидман призналась, что ненавидела свою светлую кожу
Мария Винар

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Австралийская актриса Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела». Соответствующее интервью публикует Harper's Bazaar.

58-летняя звезда «Плохой девочки» рассказала, что ненавидела свою светлую кожу, но со временем ее приняла. «Это все еще не моя любимая черта, но я ценю ее, потому что она очень хороша для съемки», — объяснила знаменитость.

Кроме того, Кидман призналась, что стеснялась своего роста. При этом она отметила, что впоследствии нашла в этом, по ее мнению, недостатке положительную сторону. «Мне повезло, что я высокая. У меня так много свободы в том, что я ем, потому что в меня много влезает», — с иронией пояснила артистка.

Ранее сообщалось, что Кидман стала героиней обложки нового выпуска журнала Vogue на фоне развода с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака.

