Новое мощное землетрясение произошло у Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин, есть угроза цунами

Второе за сутки мощное землетрясение произошло у южных берегов Филиппин. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 10 октября, в 19:12 по местному времени (14:12 мск). Их магнитуда достигала 6,9 — это сейсмологи относят к сильным землетрясениям.

Эпицентр явления находился в 71 километре к северо-востоку от города Мати. Очаг залегал на глубине 10 километров. По данным местных властей, жертвами землетрясения стали как минимум шесть человек. В стране объявлена угроза цунами.

Ранее в тот же день на Филиппины обрушилось землетрясение магнитудой 7,4. Тогда тоже объявили угрозу цунами. Сообщалось о двух жертвах катастрофы. 1 октября страна тоже пострадала от землетрясения. Магнитуда подземных толчков достигала 6,9. Известно о 69 жертвах, а само явление стало одним из самых сильных за последние десять лет.