Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

Образ немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

52-летняя манекенщица посетила премьеру шоу Blinded By Delight в Берлине. Она выбрала для мероприятия черное мини-платье с асимметричным подолом и фигурными рукавами. Кроме того, наряд оказался оформлен глубоким и широким декольте, которое частично обнажало грудь без бюстгальтера.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Раньше она была элегантной, но чем старше, тем развратнее становится», «Вставила импланты, потому что не могла перещеголять дочь», «Грудь кажется лет на 20 моложе», «Выглядит дешево», — заявили юзеры.

Ранее в октябре Хайди Клум обнажила грудь на показе бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже.