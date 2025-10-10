Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 10 октября 2025Ценности

Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Matthias Nareyek / Getty Images

Образ немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

52-летняя манекенщица посетила премьеру шоу Blinded By Delight в Берлине. Она выбрала для мероприятия черное мини-платье с асимметричным подолом и фигурными рукавами. Кроме того, наряд оказался оформлен глубоким и широким декольте, которое частично обнажало грудь без бюстгальтера.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Раньше она была элегантной, но чем старше, тем развратнее становится», «Вставила импланты, потому что не могла перещеголять дочь», «Грудь кажется лет на 20 моложе», «Выглядит дешево», — заявили юзеры.

Ранее в октябре Хайди Клум обнажила грудь на показе бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

    Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

    В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

    Крымский мост временно перекрыли

    Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

    Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

    Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

    В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

    Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости