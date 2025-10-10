Пассажир самолета разделся и попытался изнасиловать попутчицу во время полета

Летевший над Европой пассажир попытался изнасиловать попутчицу на борту самолета. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел в мае 2025 года, однако подробности появились недавно. 45-летний Никола Криштиану разделся и домогался женщины во время рейса EasyJet между Италией и Великобританией.

Уточняется, что мужчина принуждал пассажирку прикасаться к нему, затем схватил ее и попытался поцеловать. Однако заставить потерпевшую совершить с ним половой акт у него не получилось.

Во время слушания по делу 9 октября Криштиану не признал вину. Судебное заседание назначено на январь 2026 года.

Ранее стало известно, что жертву сексуальных домогательств в самолете лишили компенсации за пережитый опыт. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Qatar Airways из Дохи (Катар) в Лондон.