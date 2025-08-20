Жертву сексуальных домогательств в самолете лишили компенсации за пережитый опыт

В Великобритании женщину, которая подверглась сексуальным домогательствам в самолете, лишили компенсации за пережитый опыт. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

Уточняется, что инцидент на рейсе авиакомпании Qatar Airways из Дохи, Катар, в Лондон, произошел в сентябре 2024 года. Однако британке по имени Келли пришлось отстаивать свои права и оспаривать законы Соединенного Королевства в августе 2025-го. Жертве домогательств отказали в выплате компенсации за причиненный ущерб, поскольку она была пассажиркой лайнера, который не был зарегистрирован в Великобритании.

По данным источника, во время полета 66-летний попутчик женщины Момад Джуссаб засунул руку ей в брюки, пока она спала. По прибытии в Лондон его арестовали, а в мае 2025 года он был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения.

Юридическая фирма Leigh Day, представляющая пострадавшую женщину, обратилась к министру юстиции королевства Шабане Махмуд с письмом, призывая ее устранить пробел в законодательстве.

«На меня напали во время перелета в Великобританию. Я гражданка Великобритании, и это преступление расследовалось и было возбуждено британскими властями. Я имею право на компенсацию. Я все еще страдаю от последствий нападения и хочу жить дальше», — заявила Келли.

Ранее пожилой пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета домогался подростка рядом с ее спящей матерью. Сначала мужчина потер ее бедро, а затем расстегнул ремень безопасности и засунул руку в нижнее белье девушки.

