Передававший данные о кораблях в Крыму россиянин сделал признание и попал на видео

Задержанный житель Севастополя признался, что сфотографировал корабли и технику

Задержанный в Крыму житель Севастополя сделал признание и попал на видео. Соответствующие кадры ТАСС передал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано его задержание, а потом признание. Он рассказал, что представители Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины (ГУР) объяснили, чем он может им помочь. По его словам, все общение происходило в Telegram. «Если видел там какую-то технику, я делал фотографию и отсылал. Фотографировал ПВО, корабль в бухте стоял, нефтебазу. И технику на трале везли, какую-то гусеничную», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Сейчас россиянин уже арестован.