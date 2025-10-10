Силовые структуры
10:32, 10 октября 2025Силовые структуры

В Крыму вычислили передававшего информацию о кораблях россиянина

Задержанный за госизмену в Крыму житель Севастополя передавал данные о кораблях
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Крыму правоохранители задержали 45-летнего жителя Севастополя, который сотрудничал с украинской военной разведкой, собирал для нее данные о размещенных на полуострове средствах ПВО, военной технике и кораблях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он арестован на два месяца.

По данным правоохранителей, россиянин был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram. По заданию куратора он собирал данные о местах дислокации средств ПВО, военной техники и кораблях.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

