15:17, 10 октября 2025Мир

Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной

Сикорский: Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulandervia / Reuters

Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе визита во Львов, сообщает украинский телеканал «Новости. Live».

«В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Польши дал совет по переговорам с Россией. По его словам, переговоры с Москвой нужно вести в два этапа, первым из которых должна стать демонстрация силы, и только потом стоит переходить к диалогу. Он также призвал Венгрию и Словакию прислушаться к президенту США Дональду Трампу и «прекратить покупать российскую нефть».

