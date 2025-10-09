Мир
14:04, 9 октября 2025Мир

Глава МИД Польши дал совет по переговорам с Россией

Глава МИД Польши Сикорский о переговорах с РФ: Сначала нужно показать силу
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Переговоры с Россией нужно вести в два этапа, первым из которых должна стать демонстрация силы, и только потом стоит переходить к диалогу. Такой совет в материале для газеты New-York Times (NYT) дал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Для этого необходимо продолжать финансовую и военную поддержку Украины, подрывая основы российской военной экономики», — пояснил министр.

Сикорский также призвал Венгрию и Словакию прислушаться к президенту США Дональду Трампу и «прекратить покупать российскую нефть», а также дать согласие на использование «более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для финансовой помощи жертвам войн».

