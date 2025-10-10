Потребительская панель РОМИР назвала лидера рейтинга торговых сетей России

Торговая сеть «Пятерочка» заняла первое место в рейтинге РОМИР

По данным Потребительской панели РОМИР, торговая сеть «Пятерочка» во втором квартале 2025 года заняла первое место в рейтинге торговых сетей, в которых закупаются россияне. Таким образом, сеть стала лидером среди покупателей всех возрастов.

В тройке лидеров также сохраняют позиции «Магнит у дома», Ozon.ru и Wildberries.ru. В старших возрастных категориях от 55 до 64 лет и от 65 лет и старше в топ-5 вошел дискаунтер «Чижик».

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы быть ближе, интереснее и доступнее для миллионов россиян. Держим низкие цены, развиваем удобные сервисы. Итоги исследования РОМИР подтверждают, что "Пятерочка" остается выбором номер один для покупателей разных поколений по всей стране, поэтому мы продолжим двигаться дальше в этом направлении», — рассказал директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.

По словам директора по работе с FMCG-клиентами РОМИР Анастасии Сидориной, положительную динамику по сравнению со вторым кварталом 2024 года показывают маркетплейсы, магазины у дома и городские хард-дискаунтеры, забирая трафик у традиционной торговли, гипер- и супермаркетов.

Эксперты отмечают, что за 12 месяцев с сентября 2024 по август 2025 года по сравнению с прошлым периодом денежные траты выросли на 16 процентов, средний чек — на 12 процентов, частота покупок — на 4 процента, при этом число позиций в чеке сократилось на 13 процентов.

Исследование РОМИР основано на анализе реальных чеков 40 тысяч потребителей из 15 тысяч домохозяйств в более чем 240 городах.

