Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 10 октября 2025Россия

Путин заявил о защите российскими военными наследия Петра I

Путин заявил, что российские военные защищают наследие Петра I
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие сейчас защищают то, что создал император Петр I. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал на эту тему во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

«Потому что именно Петр I заложил базовые, фундаментальные основы современного российского государства, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз. Но базовые, фундаментальные основы заложил именно Петр I», — сказал президент, добавив, что российские военные защищают то, что в свое время создал Петр I.

Ранее Путин заявил, что роль советского лидера Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать. Глава государства призвал деполитизировать все, что связано с Великой Отечественной и ролью Сталина в Победе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости