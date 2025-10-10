Путин заявил о защите российскими военными наследия Петра I

Путин заявил, что российские военные защищают наследие Петра I

Российские военнослужащие сейчас защищают то, что создал император Петр I. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал на эту тему во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

«Потому что именно Петр I заложил базовые, фундаментальные основы современного российского государства, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз. Но базовые, фундаментальные основы заложил именно Петр I», — сказал президент, добавив, что российские военные защищают то, что в свое время создал Петр I.

Ранее Путин заявил, что роль советского лидера Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать. Глава государства призвал деполитизировать все, что связано с Великой Отечественной и ролью Сталина в Победе.