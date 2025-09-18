Россия
18:11, 18 сентября 2025Россия

Путин напомнил о Сталине

Путин заявил, что роль Сталина в победе в Великой Отечественной нельзя забывать
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что роль Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства призвал деполитизировать все, что связано с Великой Отечественной и ролью Сталина в Победе. Он также согласился, что в то время в стране было много проблем, связанных с репрессиями.

«Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в Победе советского народа в Великой Отечественной войне», — заключил президент.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Иосиф Сталин привел государство к Победе благодаря настойчивости. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что настойчивость Сталина касалась как внутренней, так и внешней политики.

